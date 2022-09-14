Польша потребовала от РФ вернуть украденные во время Второй мировой войны произведения искусства 2 14.09.2022, 20:02

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Дела о разграбленных культурных ценностях не имеют срока давности.

Польша подала семь новых заявлений в Россию о возврате произведений искусства, вывезенных СССР во время Второй мировой войны. Об этом заявил 14 сентября вице-премьер-министр — глава Министерства культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, говорится в сообщении министерства.

Вице-премьер-министр сообщил, что все семь произведений искусства хранятся в Музее изобразительного искусства имени Пушкина в Москве.

По его словам, согласно международному праву, Россия обязана вернуть польские культурные ценности, похищенные во время войны. Дела о разграбленных культурных ценностях, заявил Глинский, не имею срока давности — не только в этическом и моральном плане, но и в сфере международного права.

На сегодняшний день Польша передала РФ по дипломатическим каналам 20 запросов о реституции, которые охватывают несколько тысяч предметов. По словам Глинского, РФ до сих пор не рассмотрели ни одно из заявлений, а Польша «никогда не прекратит поиск и возвращение культурных ценностей, захваченных во время войны».

Wicepremier @PiotrGlinski: Działając zgodnie ze swoimi kompetencjami #MKiDN opracowało 7 kolejnych wniosków restytucyjnych dotyczących dzieł sztuki wywiezionych z terenu Polski do ZSRR w trakcie II wojny światowej. #PusteRamy #bezprzedawNIEnia pic.twitter.com/SGfAfniEre — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) September 14, 2022

Wicepremier @PiotrGlinski: Zgodnie z prawem międzynarodowym Rosja jest zobowiązana do zwrotu polskich dóbr kultury zrabowanych podczas wojny. Sprawy tej grabieży nie ulegają przedawnieniu – nie tylko w wymiarze etycznym i moralnym, lecz także w sferze prawa międzynarodowego. pic.twitter.com/NdzhdXze2l — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) September 14, 2022

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