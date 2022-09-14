закрыть
14 сентября 2022, среда, 20:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша потребовала от РФ вернуть украденные во время Второй мировой войны произведения искусства

2
  • 14.09.2022, 20:02
  • 3,614
Польша потребовала от РФ вернуть украденные во время Второй мировой войны произведения искусства

Дела о разграбленных культурных ценностях не имеют срока давности.

Польша подала семь новых заявлений в Россию о возврате произведений искусства, вывезенных СССР во время Второй мировой войны. Об этом заявил 14 сентября вице-премьер-министр — глава Министерства культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, говорится в сообщении министерства.

Вице-премьер-министр сообщил, что все семь произведений искусства хранятся в Музее изобразительного искусства имени Пушкина в Москве.

По его словам, согласно международному праву, Россия обязана вернуть польские культурные ценности, похищенные во время войны. Дела о разграбленных культурных ценностях, заявил Глинский, не имею срока давности — не только в этическом и моральном плане, но и в сфере международного права.

На сегодняшний день Польша передала РФ по дипломатическим каналам 20 запросов о реституции, которые охватывают несколько тысяч предметов. По словам Глинского, РФ до сих пор не рассмотрели ни одно из заявлений, а Польша «никогда не прекратит поиск и возвращение культурных ценностей, захваченных во время войны».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко