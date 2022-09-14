Жданов: В России идет противостояние между военными и политиками 14.09.2022, 20:13

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Олег Жданов

Эта трещина с бешеной скоростью расширяется.

Харьковское контрнаступление запустило в РФ необратимый процесс раскола власти, заявил в эфире «Радио НВ» военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, это поражение поставило перед российскими «элитами» сакраментальный вопрос «кто виноват».

«Идет противостояние между военными и политиками. Это главная трещина, которая сейчас с бешеной скоростью расширяется», — отметил эксперт.

Жданов не исключил, что последствиями турбулентности могут стать изменения у руля государства-агрессора.

«Если в ближайшее время, через несколько недель, Путин не раскроет какой-то мятеж среди генералов и не начнет пертурбации с начальником Генерального штаба, то спустя такой же период времени генералы могут обвинить Путина. Они уже начали обвинять его в проигрыше в этой войне. А там еще идет волна депутатского демарша: депутаты местных советов начинают говорить о том, что Путину нужно сложить полномочия, потому что «как-то мы не туда пришли», — сказал Жданов.

Затягивание этого процесса в любом случае не на пользу Путину, добавил он.

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