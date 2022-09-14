Белорусские школьники раз в месяц смогут бесплатно посещать любые музеи страны 14.09.2022, 20:27

Бесплатным днем музея станет каждая последняя среда месяца.

Министр образования Андрей Иванец анонсировал, что белорусские школьники раз в месяц смогут посещать музеи. Таким бесплатным днем музея станет каждая последняя среда месяца, сообщает агентство «Минск-Новости».

— В ближайшее время будет подписано соглашение между Министерством образования и Министерством культуры, в соответствии с которым в течение учебного года каждая последняя среда месяца станет днем музея. Школьники по всей стране смогут посетить бесплатно любой такой культурный объект без территориальных ограничений, — сказал Андрей Иванец.

Отметим, что в настоящее время школьники, а точнее их родители, оплачивают походы в музеи. Например, посещение Музея истории Великой Отечественной войны в Минске обойдется в 9 рублей для ребенка, а Музей истории Минска — в 2,5 рубля.

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