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Россияне выдали обстрел опоры моста за уничтожение «десанта ВСУ»

  • 14.09.2022, 20:37
  • 1,148
Россияне выдали обстрел опоры моста за уничтожение «десанта ВСУ»

Видеофакт.

Российские оккупанты рассказали, что уничтожили «украинский десант» с вертолетов в районе ЗАЭС. Однако позже было обнаружено, что это очередной фейк от России.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Россияне похвастались уничтожением «десанта ВСУ», хотя на самом деле обстреляли опору моста», — говорится в заявлении.

Ранее оккупанты опубликовали видео «уничтожения морского десанта ВСУ экипажами вертолетов Ка-52» в районе Запорожской АЭС. Однако по факту россияне попали в опору моста вблизи Энергодара.

«Этот мост весной 1943-го начали строить немцы, а в феврале следующего года его взорвали. От сооружения остались лишь две опоры, одна из которых и стала «жертвой» российской армии», — добавили в завершение.

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