Что почем сейчас на Комаровке 14.09.2022, 21:15

2,418

На рынке появились первые осенние грибы.

На Комаровке появились первые осенние грибы. Правда, немного и продают их только в одном месте. Боровики в столицу приехали из Витебской области. Зато на прилавках рынка еще много помидоров, есть клюква, брусника, малина и даже клубника из Гродненской области. Об ассортименте рассказывают в аккаунте Комаровки в Instagram.

За литр клюквы в некоторых местах просят 10 рублей, но можно найти и за 5, 50 за килограмм. Такая же цена и за бруснику и чернику за тот же объем. Малину отдают по 10−14 рублей за килограмм. Клубника из Гродненской области — 10 рублей за килограмм.

Цены на огурцы пошли вверх. Сейчас они стоят около 4−5 рублей за килограмм. Еще много на прилавках помидоров. Цены за килограмм 2−2,5 рубля. Перец болгарский — 3,7 рубля. перец острый — 10 рублей

Есть и «зеленушечка»: мята, лук, салат укроп, петрушка — от 1,5 рублей за 1000 грамм.

Чеснок — 8−12 рублей за килограмм. Лук репчатый можно найти по 1,5 рубля за килограмм.

Цветная капуста — 4,5 рубля за килограмм, брокколи — в районе 6,5 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».