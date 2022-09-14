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В оккупированном Мариуполе горожане спели гимн Украины

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  • 14.09.2022, 21:19
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В оккупированном Мариуполе горожане спели гимн Украины

Гимн жители города исполнили на площади Свободы.

В оккупированном российскими войсками Мариуполе местные жители спели гимн Украины.

Об этом сообщает страница Мариупольского городского совета.

«Почувствуй силу непокоренного Мариуполя. Сейчас жители оккупированного Мариуполя прямо в центре города поют Гимн Украины», — говорится в сообщении.

По информации от советника городского головы Петра Андрющенко, это случилось на площади Свободы. Ребята пели гимн на глазах у российских оккупантов.

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