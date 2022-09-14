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Международная федерация журналистов назвала суд над Денисом Ивашиным «пародией на правосудие»

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  • 14.09.2022, 21:37
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Международная федерация журналистов назвала суд над Денисом Ивашиным «пародией на правосудие»

Сегодня лукашисты приговорили политзаключенного к 13 годам тюрьмы.

Европейская федерация журналистов и Международная федерация журналистов осудили приговор журналисту Денису Ивашину. По их мнению, оно базируется на необоснованных обвинениях. Обе федерации считают судебный процесс над ним «чистой пародией на правосудие» и требуют его немедленного освобождения.

Сегодня Гродненский областной суд приговорил Дениса Ивашина к 13 годам и одному месяцу колонии усиленного режима. Также он должен выплатить штраф в размере 150 базовых величин и компенсацию девяти пострадавшим в размере 2000 рублей каждому.

Журналист был задержан КГБ в марте 2021 года. Он обвинялся в измене государству.

Ивашин сотрудничал с изданием «Новы час» и являлся участником украинской инициативы «Информнапалм», известен своими расследованиями. Его последним материалом для «Новага часу» была статья об экс-сотрудниках украинского «Беркута», которые сбежали из страны, устроились на службу в беларусские силовые структуры и участвовали в разгонах протестов.

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