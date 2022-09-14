Гроб с телом Елизаветы II на четыре дня поместили в Вестминстерский дворцец 14.09.2022, 21:40

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В центре Лондона собрались огромные толпы людей.

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в Вестминстерский дворец. Он будет находится там четыре дня, чтобы общественность смогла попрощаться с покойной монархиней. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в 14.22 гроб с телом королевы отправился из Букингемского дворца в здание парламента.

Король Чарльз, его сыновья принцы Уильям и Гарри и другие высокопоставленные члены королевской семьи присоединились к процессии.

В центре Лондона собрались огромные толпы людей, чтобы увидеть, как тело королевы везут в Вестминстерский дворец.

В Вестминстер-холл с 17.00 начали пускать всех желающих попрощаться с покойной королевой.

Сообщается, что королева будет покоиться в Вестминстер-холле до 06:30 понедельника, дня ее похорон, который объявлен выходным днем во всей Великобритании. После этого пройдут официальные похороны, на которых поприсутствуют около 500 иностранных высокопоставленных лиц.

До дня похорон Вестминстер-холл будет открыт круглосуточно.

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