Гроб с телом Елизаветы II на четыре дня поместили в Вестминстерский дворцец
- 14.09.2022, 21:40
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В центре Лондона собрались огромные толпы людей.
Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в Вестминстерский дворец. Он будет находится там четыре дня, чтобы общественность смогла попрощаться с покойной монархиней. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что в 14.22 гроб с телом королевы отправился из Букингемского дворца в здание парламента.
Король Чарльз, его сыновья принцы Уильям и Гарри и другие высокопоставленные члены королевской семьи присоединились к процессии.
В центре Лондона собрались огромные толпы людей, чтобы увидеть, как тело королевы везут в Вестминстерский дворец.
В Вестминстер-холл с 17.00 начали пускать всех желающих попрощаться с покойной королевой.
Сообщается, что королева будет покоиться в Вестминстер-холле до 06:30 понедельника, дня ее похорон, который объявлен выходным днем во всей Великобритании. После этого пройдут официальные похороны, на которых поприсутствуют около 500 иностранных высокопоставленных лиц.
До дня похорон Вестминстер-холл будет открыт круглосуточно.