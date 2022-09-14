ВСУ осталось освободить 6% территории Харьковщины 14.09.2022, 22:06

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До контрнаступления было 32%.

По состоянию на 14 сентября под российской оккупацией остаются 6% территории Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам чиновника, полностью деоккупировано 16 территориальных громад на Харьковщине, частично еще семь. Под оккупацией остается 6% области, а до контрнаступления было 32%.

В регионе ремонтируют инфраструктуру, на освобожденных территориях восстанавливают линии электропередач, мобильную связь, работу медучреждений, сообщил глава ОВА.

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