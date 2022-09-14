Минчанин представился проверяющим, нашел просрочку в магазине и предложил продавцу пройти несуществующие курсы 14.09.2022, 22:24

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Что было дальше.

В Минске 25-летний парень представился в магазине проверяющим и, когда нашел просрочку, предложил продавцу пройти за деньги обучение. Но семинар оказался «липовым». Минчанина подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Мужчина зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, которое занималось консультированием граждан и сотрудников магазинов в сфере общественного питания.

В июне 2022 года мужчина пришел в один из магазинов, где в зале обнаружил продукцию с истекшим сроком годности. Он обратился к продавцу, предъявив ей удостоверение и представился сотрудником организации, которая проверяет объекты торговли. Минчанин предложил продавцу заплатить ему за сокрытие выявленного нарушения либо посетить платный семинар, который он организует и проведет за 230 рублей.

Продавец согласилась на заключение договора о проведении семинара, который должен был состояться на базе одного из государственных учреждений. В тот же день она перевела 230 рублей на расчетный счет мужчины.

Однако никакого семинара не было. Когда женщина пришла на курсы, что помещения в здании организация никогда не арендовала.

Продавец обратилась в милицию.

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