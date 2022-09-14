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Экс-маршал ВВС Британии: Война в Украине может закончиться к Рождеству

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  • 14.09.2022, 22:33
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Экс-маршал ВВС Британии: Война в Украине может закончиться к Рождеству
Эдвард Стрингер

Вероятность развала армии РФ до конца года составляет 30–40%.

Маршал Королевских ВВС в отставке Эдвард Стрингер заявил, что существует вероятность 30–40% того, что российская армия «может рухнуть», а война в Украине может закончиться к Рождеству. Об этом он заявил 14 сентября в интервью Sky News.

По словам экс-маршала, он не видит признаков, чтобы россияне смогли перестроить свои вооруженные силы, чтобы вновь захватить инициативу и перейти в наступление.

Стрингер заявил, что сейчас все наблюдают, как «это будет развиваться на местах». По его мнению, есть надежда, что президент Украины Владимир Зеленский окажется в том положении, когда сможет начать переговоры на выгодных для себя условиях и, возможно, «даже победить российские силы, которые вторглись в его страну».

Также он отметил, что «не хочет быть человеком, который говорит, что война завершится к Рождеству», однако заявил, что на сегодняшний день это возможно, поскольку у российской армии может произойти крах.

Стрингер оценил эту вероятность в 30–40%, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте, и заявил, что это ставит под сомнение будущее президента России Владимира Путина и путинизма в целом, а Запад должен сейчас очень сильно задуматься о том, как будет выглядеть мир после Путина.

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