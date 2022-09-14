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Премьер Швеции подает в отставку

  • 14.09.2022, 22:43
Премьер Швеции подает в отставку
Магдалена Андерссон

Магдалена Андерссон признала поражение на парламентских выборах.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в среду признала поражение на парламентских выборах своей Социал-демократической партии и объявила о намерении подать в отставку с поста главы правительства.

Об этом сообщает SVT.

Ожидается, что Андерссон подаст в отставку с поста премьера уже завтра, в четверг. В то же время, она продолжит возглавлять Социал-демократическую партию, а до формирования нового кабинета министров будет возглавлять правительство переходного периода.

Ранее Андерссон не признавала поражение, заявив, что результаты слишком близки, чтобы можно было досрочно говорить о нем.

По состоянию на вечер среды было подсчитано более 98% голосов, отданных шведами на парламентских выборах в минувшее воскресенье. Согласно им, социал-демократы выходят на первое место с 30,4% голосов. Несмотря на это, голосов других партий для формирования левой коалиции им не хватает.

На второе место вышли ультраправые «Шведские демократы» (20,6%), а на третьем — Умеренная партия (19,1%), которая, как ожидается, и будет формировать правительство во главе с Ульфом Кристерссоном.

«Если окажется, что план Ульфа Кристерссона не добьется успеха, тогда, конечно, моя дверь открыта. Мы, социал-демократы, готовы сотрудничать со всеми, кто хочет быть частью решения проблем, перед которыми предстала Швеция», – отметила Андерссон.

Отметим, что «Шведские демократы» – ультраправая, антииммигрантская партия во главе с Йимми Окессоном, с которой раньше отказывались сотрудничать все политические силы. В настоящее время блок правых допускает, что в случае получения большинства голосов будет заручаться поддержкой «Шведских демократов», но только во время голосования в парламенте, а не в составе коалиции.

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