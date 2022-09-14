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Коммерческий самолет впервые с апреля вылетел из Украины

  • 14.09.2022, 22:59
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Коммерческий самолет впервые с апреля вылетел из Украины

Самолет приземлился в Польше.

Самолет Wizz Air, который месяцами стоял во Львове, вылетел из Украины и приземлился в Польше 13 сентября. Это первый случай с апреля 2022 года, когда коммерческий самолет вылетел из Украины.

Об этом сообщает CNN и сайт мониторинга полетов Flightradar24.

Директор по коммуникациям Flightradar24 Ян Петченик подтвердил, что самолет A320 HA-LWS летел из Львова в Катовице во вторник.

По данным Flightradar24, самолет взлетел примерно в 11:00. Точное время вылета неизвестно, поскольку он включил свой транспондер только после прохождения границы с Польшей, вероятно, из соображений безопасности.

Хотя Airbus A320 зарегистрирован на Wizz Air, Петченик не смог подтвердить, управляет ли перевозчик им.

Он также сказал, что Wizz Air все еще имеет в Украине три самолета с венгерской регистрацией.

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