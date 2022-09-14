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«А дальше как повезет»

  • 14.09.2022, 23:22
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«А дальше как повезет»

Появилось видео вербовки «поваром Путина» заключенных на войну в Украину.

В телеграм-каналах появилось видео с выступлением на зоне сооснователя частной военной компании «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина. В нем он агитирует заключенных участвовать в боевых действиях с Украиной, обещая им помилование за полугодовую «службу». На принятие решения дает 5 минут.

«Когда мы уезжаем, время заканчивается. А дальше как повезет.

«Война тяжелая. На всякие чеченские и так далее и близко не похожа. Расход боеприпасов у меня в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде», — говорит Пригожин.

На фронт в ЧВК «Вагнер» готовы взять всех желающих, однако им должно быть от 22 до 50 лет. Кандидатов младше могут рассмотреть только при согласии ближайших родственников, старше — если человек имеет крепкое телосложение и пройдет некие тесты на выносливость. Также тщательно проверяют осужденных по 228-й статье Уголовного кодекса — наркотическая зависимость поставит крест на шансах попасть в ЧВК.

Отступать с поля боя и сдаваться в плен запрещено. Если наемник все же попадется, по всей видимости, ему предлагается совершить самоподрыв. «Когда вы будете обучаться, вам расскажут, [что надо делать] при сдаче в плен. Две гранаты вы должны иметь с собой», — уточняет Пригожин. Дезертирство карается расстрелом на месте.

Также в ЧВК обещают наказывать за пьянство, употребление наркотиков и мародерство, включающее «сексуальные контакты» с местным населением.

Пригожин уверяет, что у заключенных есть возможность стать героями. Он рассказывает, что первый блок зеков-добровольцев состоял из 40 человек, которые участвовали в штурме Угледарской ТЭЦ (видимо, речь идет об Углегорской ТЭС — ред). До вербовки они отбывали наказание в колониях строгого режима в Петербурге и считались рецидивистами. «Было трое погибших, семеро раненых. Одному было 52 года, отсижена тридцатка, погиб геройски», — заявил Пригожин.

Создатель ЧВК «Вагнер», также известный как «повар Путина» мог завербовать в российских тюрьмах уже сотни человек. Информация об этом неоднократно появлялась в СМИ. Журналисты узнали, что Пригожин лично посетил три колонии в Ивановской области, где к нему присоединились 650 зеков, и две колонии Ростовской области, в результате чего состав ЧВК пополнили около 1000 наемников.

Заключенных уверяют, что после 6 месяцев на фронте их приговор будет отменен, однако это не предусмотрено никаким законом. Некоторым также обещают деньги. При этом с такими добровольцами не заключают никаких контрактов и бросают на передовую. Сам Пригожин подтверждает, что ему «нужны только штурмовики», которые будут «наступать».

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