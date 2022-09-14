Зеленский: Украина вернется в Крым, а вместе с ней – полноценная жизнь
- 14.09.2022, 23:39
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После деоккупации Крыма жители полуострова увидят ложь российской пропаганды.
Жители всех временно оккупированных территорий Украины, в том числе Крыма, должны знать, что Украина туда обязательно вернется, а вместе с ней вернется полноценная жизнь.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, общаясь с журналистами во время рабочей поездки в деоккупированный Изюм Харьковской области, информирует пресс-служба главы государства.
«Мы должны посылать сигналы нашим людям, которые пока что, к сожалению, находятся в оккупации. И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия, что они в оккупации более восьми лет. Мы туда вернемся. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди», – сказал он.
Зеленский считает, что после деоккупации Крыма жители полуострова увидят ложь российской пропаганды.
«Потому что мы знаем, что правда на нашей стороне», – подчеркнул он.
Президент, говоря о деоккупации территорий вспомнил, как реагировали жители городов и сел Харьковской области, когда туда заходили украинские войска.
«Это очень чувственный момент. Это значит, что вместе с Вооруженными силами Украины возвращается жизнь», – добавил он.