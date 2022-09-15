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Литва передаст Украине первую партию БТР

  • 15.09.2022, 0:41
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Литва передаст Украине первую партию БТР

Уже в ближайшее время.

Литва передаст украинским военным бронетранспортеры M113 и М577. Поставки начнутся уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в ходе брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой МИД Ирландии Саймоном Ковени.

«Сегодня мы поднимали вопрос оказания военной помощи. Правительством страны было принято решение об отправке двух партий бронетранспортеров. Первая из них поступит уже в ближайшее время. Она не поступит непосредственно к ВМСУ, но думаю, что Вооруженные силы Украины лучше знают, как им использовать эту военную помощь», — заявил Ландсбергис.

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