Литва передаст Украине первую партию БТР 15.09.2022, 0:41

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Уже в ближайшее время.

Литва передаст украинским военным бронетранспортеры M113 и М577. Поставки начнутся уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в ходе брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой МИД Ирландии Саймоном Ковени.

«Сегодня мы поднимали вопрос оказания военной помощи. Правительством страны было принято решение об отправке двух партий бронетранспортеров. Первая из них поступит уже в ближайшее время. Она не поступит непосредственно к ВМСУ, но думаю, что Вооруженные силы Украины лучше знают, как им использовать эту военную помощь», — заявил Ландсбергис.

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