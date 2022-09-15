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Владимир Зеленский попал в ДТП в Киеве

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  • 15.09.2022, 7:35
  • 12,116
Владимир Зеленский попал в ДТП в Киеве

Врач осмотрел президента Украины.

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского ночью попал в ДТП в Киеве.

Об этом рассказал спикер главы украинского государства Сергей Никифоров.

По его словам, произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения.

Медики, сопровождающие Зеленского, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете «скорой».

Президента осмотрел врач, серьезных повреждений у него не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.

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