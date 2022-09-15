Владимир Зеленский попал в ДТП в Киеве

Владимир Зеленский попал в ДТП в Киеве8
- 15.09.2022, 7:35
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Врач осмотрел президента Украины.
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского ночью попал в ДТП в Киеве.
Об этом рассказал спикер главы украинского государства Сергей Никифоров.
По его словам, произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения.
Медики, сопровождающие Зеленского, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете «скорой».
Президента осмотрел врач, серьезных повреждений у него не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.