«Слабаки»: Зеленский обратился к оккупантам после ударов по дамбе в Кривом Роге 9 15.09.2022, 9:39

8,244

Владимир Зеленский

Появилось видео последствий ракетного обстрела.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к оккупантам на русском языке после ударов по дамбе Карачуновского водохранилища возле Кривого Рога. Он назвал их слабаками, подлецами и террористами, которые воюют с гражданскими после бегства с поля боя.

«Скажу товарищам по-русски. Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности – фактически по сотням тысяч мирных людей… Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, но и саму историю. Историю пишут люди. Нелюди – никогда», – сказал Зеленский.

Он заявил, что россияне, которые пришли на украинскую землю, останутся в истории «слабаками».

«Вы слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки», – заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что, как показывают события, единственный выход для российских солдат – сдаться в плен украинским силам. По его словам, только это гарантирует им сохранение жизни, так как в украинском плену никто не будет использовать их как «пушечное мясо».

14 сентября россияне ударили по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения. На месте удара наблюдается утечка воды 100 кубических метров в секунду. Жителей некоторых улиц просят эвакуироваться.

В соцсетях появилось видео с места «прилета» в Кривом Роге – повреждена плотина на Карачуновском водохранилище, из-за чего повысился уровень воды в реке Ингулец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».