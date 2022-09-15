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Андрей Пионтковский: Путин оказался в безнадежной ситуации

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  • 15.09.2022, 9:56
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Андрей Пионтковский: Путин оказался в безнадежной ситуации
Андрей Пионтковский

25% россиян мечтают его повесить.

В России нарастает недовольство действиями президента Владимира Путина, активная часть населения ищет способы избавиться от него. В этом едины как российские «ультрафашисты» так и противники войны в Украине.

Об этом в эфире программ «Руно. Война» на «Апостроф TV» рассказал известный политолог и публицист, уже много лет проживающий в США, Андрей Пионтковский.

Он высказал уверенность, что так называемый «глубинный народ» России не пойдет воевать в Украине.

«Все у них фейковое, даже фашизм у них фейковый. Лозунг о тотальной войне совпадает с Геббельсом, но там Геббельс собрал громадную толпу энтузиастов, фанатиков, верящих и в фюрера, и в демагогию Геббельса, и в будущее Германии. Эти фанатики после поражения в Сталинграде еще два года сопротивлялись. В России фанатики только по телевизору – Симоньяны, Шапиро, Скабеевы. Воевать никто не пойдет. Главное, глубинный народ, на который надеется Путин, воевать не пойдет», - отметил политолог.

Он рассказал о собственной социологической модели современной России, уточнив, что на опросы, которые исходят из Москвы, полагаться наивно, они все фальсифицируются.

«Я примерно так себе представляю ситуацию: 15% населения – убежденные противники войны, 10% – это ультрафашисты типа Стрелкова, ненавидящие Путина за то, что он недостаточно фашист. Вот эти 25% населения – это все политически активное население. 15% – противники войны, а 10% – ультрафашисты. И те, и другие уже сейчас требуют повесить Путина», - пояснил Пионтковский.

Оставшимся 75% россиян «глубоко наплевать и на войну, и на Путина».

«Это очень опасная социологическая картина для Путина сегодня, что основной массе наплевать и на его судьбу, и на его фантазмы «русского мира» и восстановления Советского Союза. А вот активное население уже подумывает о том, как бы его повесить. Это безнадежная ситуация», - резюмировал политолог.

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