Рядом с «золотыми землями» возле Минска продается дом на 273 «квадрата» 5 15.09.2022, 10:05

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Как он выглядит и сколько стоит.

На территории Прилепского заповедника, в престижном СТ продается дача. Ну как дача — правильно будет сказать большой современный дом в четыре уровня со всеми возможными удобствами, качественной отделкой, классным интерьером и дорогим ландшафтным дизайном, пишет realt.by.

СТ «Узборье Строй» находится рядом с Марьяливо и Раубичами, на краю Прилепского заказника, до Минска же всего 9 км. Условия здесь не хуже, чем в коттеджных поселках — есть газ, водопровод, электричество, хорошие дороги. Здесь много современных коттеджей, в которых явно живут постоянно.

В продаже появился большой современный дом на 273 м2. В нем четыре уровня — цоколь, два полноценных этажа и мансарда. К нему примыкает большая открытая терраса для отдыха.

В нем достаточно места. Здесь есть гостиная с дизайнерским камином, несколько больших спален, два санузла, кабинет, полноценный спортзал и даже комната для музицирования.

Этажи соединяет красивая воздушная лестница.

В отделке использованы качественные материалы. Интерьер создавался по современному дизайнерскому проекту.

Дом полностью укомплектован новой стильной мебелью и импортной бытовой техникой.

Отопление комбинированное: на твердом топливе и электрический котел. Газ проходит по улице, так что можно в любой момент подключиться. Предусмотрена возможность подключения солнечных коллекторов. Водоснабжение центральное, круглогодичное, с системой водоочистки.

Участок (8 соток) благоустроен по оригинальному проекту ландшафтного дизайна. Кроме дома есть еще беседка и навес для автомобиля.

Стоит же это все 250 000 долларов.

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