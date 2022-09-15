«Москву» зачистили, теперь идем на «Питер» 15.09.2022, 10:08

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Освободители Харьковской области показали захваченные у врага трофеи.

Защитники Украины, которые участвовали в освобождении Харьковской области, захватили вражеское вооружение. Большая часть трофеев уже используется на передовой против оккупантов.

Об этом рассказали воины Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна. «Потерянную» бежавшими войсками РФ технику они показали на видео, сообщает obozrevatel.com.

«Москву» зачистили, йдемо на «Пітєр».



Військова справа любить відважних і справжніх.

Трофейна зброя і техніка тепер працює проти нашого кровного ворога.



Разом до Перемоги!



Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна pic.twitter.com/vIRc9DikwE — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) September 14, 2022

Как рассказали военные, трофеи были добыты в ходе штурма позиций оккупантов «Москва» и «Питер», а также населенных пунктов Новогусаровка, Щуровка и Байрак.

«Москву» зачистили, идем на «Питер». ...Это только малая их (трофеев. – Ред.) часть. Поскольку все это начало работать в пользу ВСУ», – рассказал боец Виктор («Клевер»).

По его словам, среди трофеев оказались противотанковые средства, БК, мины, СПГ (станковый противотанковый гранатомет), ДШП (пулемет Дегтярева – Шпагина), АГС (станковый автоматический гранатомет), БМП-2, БМП-3, четыре танка, МТ-12 «Рапира» с БК.

Кроме того, к защитникам попали заряды, которые ранее не использовались украинской армией.

«Но из-за того, что их техника уже у нас есть, используем», – рассказал «Клевер».

Он добавил, что оккупанты бросили новейшую систему радиоэлектронной борьбы, которую передали на исследование.

Также ВСУ захватили документы одного из российских командиров, в том числе список личного состава и вооружения.

«Прошли, зачистили до Балаклеи. Противник там также все побросал, бежал. И захватили их боевой флаг. В любых вооруженных силах подразделение, которое потеряло боевой флаг или его фрагмент, должно быть расформировано», – отметил военный.

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