На Припяти в Пинском районе рыбак вытянул из подводной ямы метровую щуку

На Припяти в Пинском районе рыбак вытянул из подводной ямы метровую щуку5
- 15.09.2022, 10:19
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Белорус рассказал, что стало приманкой.
Рыбак Виталий на реке Припять выловил щуку длиной в один метр и весом в 7 кг, пишет «Медиа-Полесье».
В начале осени многие рыбаки из разных концов Беларуси берут отпуска и отправляются на Полесье ловить щук и сомов.
Рыбак Виталий поделился фотографией своего улова в группе в соцсетях. По словам парня, он выловил щуку весом в 7 кг и длиной в один метр в Припяти у деревни Березцы.
— Поймал в яме глубиной 3,5 м, — рассказал рыбак и добавил, что приманкой был воблер TsuYoki.