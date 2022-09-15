На Припяти в Пинском районе рыбак вытянул из подводной ямы метровую щуку 5 15.09.2022, 10:19

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Фото: vk.com/ribalkapinsk

Белорус рассказал, что стало приманкой.

Рыбак Виталий на реке Припять выловил щуку длиной в один метр и весом в 7 кг, пишет «Медиа-Полесье».

В начале осени многие рыбаки из разных концов Беларуси берут отпуска и отправляются на Полесье ловить щук и сомов.

Рыбак Виталий поделился фотографией своего улова в группе в соцсетях. По словам парня, он выловил щуку весом в 7 кг и длиной в один метр в Припяти у деревни Березцы.

— Поймал в яме глубиной 3,5 м, — рассказал рыбак и добавил, что приманкой был воблер TsuYoki.

Фото: vk.com/ribalkapinsk

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