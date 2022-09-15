закрыть
15 сентября 2022, четверг, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Жили, как свиньи»: что осталось в Изюме после бегства оккупантов

4
  • 15.09.2022, 10:29
  • 3,604
«Жили, как свиньи»: что осталось в Изюме после бегства оккупантов

В сети показали «быт» российских захватчиков.

Военнослужащие ВС РФ в очередной раз доказали, что они – армия мародеров и убийц, которым чужды человеческие качества и которые могут справлять нужду там, где едят. Это показал «быт» оккупантов в доме на Харьковщине, откуда они убегали от контрнаступления Сил обороны.

В частности, кадры хаоса после оккупантов показали в освобожденном Изюме. Их снял и опубликовал в своем Facebook автор и создатель телепрограммы «Феєрія мандрів» Игорь Захаренко, во время войны ставший военкором.

На видео он продемонстрировал беспорядок, который оставили за собой российские военные в захваченном у украинцев доме. Последний они превратили в настоящую свалку.

«Здесь были реш*сты. Очень быстро они убегали. Здесь они жили, здесь они ели, с…ли. «Вторая армия мира». Жесть. Город Изюм», – прокомментировал кадры автор.

Внутри дома и вокруг он показал разбросанные повсюду вещи военных ВС РФ и те, которые они намародерили у местных жителей.

Там вперемешку валяются остатки формы российских солдат, их каски, разорванные сухпайки и что-то из вооружения, а рядом – пачки от украинских сигарет и средств женской гигиены и т. д.

От увиденного действительно кажется, что одно место оккупанты использовали как спальню, кухню и туалет. Они существовали в полном беспорядке и в то же время вели календарь. Последний день захватчиков из РФ в Изюме – 8 сентября.

«Жили себе московитики в чужом домике в Изюме – спали там, ели и с…ли… Вели они календарь... 08.09.22 – их последний день в Изюме. Драпали так, что наши не могли их догнать. Хотя многие не убежали, стали удобрением в Украине!» – отметил Захаренко в подписи к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко