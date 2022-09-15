«Жили, как свиньи»: что осталось в Изюме после бегства оккупантов 4 15.09.2022, 10:29

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В сети показали «быт» российских захватчиков.

Военнослужащие ВС РФ в очередной раз доказали, что они – армия мародеров и убийц, которым чужды человеческие качества и которые могут справлять нужду там, где едят. Это показал «быт» оккупантов в доме на Харьковщине, откуда они убегали от контрнаступления Сил обороны.

В частности, кадры хаоса после оккупантов показали в освобожденном Изюме. Их снял и опубликовал в своем Facebook автор и создатель телепрограммы «Феєрія мандрів» Игорь Захаренко, во время войны ставший военкором.

На видео он продемонстрировал беспорядок, который оставили за собой российские военные в захваченном у украинцев доме. Последний они превратили в настоящую свалку.

«Здесь были реш*сты. Очень быстро они убегали. Здесь они жили, здесь они ели, с…ли. «Вторая армия мира». Жесть. Город Изюм», – прокомментировал кадры автор.

Внутри дома и вокруг он показал разбросанные повсюду вещи военных ВС РФ и те, которые они намародерили у местных жителей.

Там вперемешку валяются остатки формы российских солдат, их каски, разорванные сухпайки и что-то из вооружения, а рядом – пачки от украинских сигарет и средств женской гигиены и т. д.

От увиденного действительно кажется, что одно место оккупанты использовали как спальню, кухню и туалет. Они существовали в полном беспорядке и в то же время вели календарь. Последний день захватчиков из РФ в Изюме – 8 сентября.

«Жили себе московитики в чужом домике в Изюме – спали там, ели и с…ли… Вели они календарь... 08.09.22 – их последний день в Изюме. Драпали так, что наши не могли их догнать. Хотя многие не убежали, стали удобрением в Украине!» – отметил Захаренко в подписи к видео.

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