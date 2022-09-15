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Бойцы ВСУ забросали захватчиков гранатами и заставили бежать с террикона

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  • 15.09.2022, 10:37
  • 1,794
Бойцы ВСУ забросали захватчиков гранатами и заставили бежать с террикона

Зрелищное видео ближнего боя с оккупантами.

В соцсетях появилось зрелищное видео ближнего боя между украинскими военными и российскими захватчиками, сообщает nv.ua.

Разведывательный беспилотник зафиксировал, как бойцы Сил обороны, штурмующие террикон, активно теснят противника, заставляя его спасаться бегством.

Впрочем, далеко уйти оккупанту, тащившему при этом своего сослуживца, не удалось, поскольку вслед ему полетела осколочная граната, а завершила все автоматная очередь одного из защитников Украины.

Где именно было снято обнародованное видео, не уточняется, однако, судя по тому, что бой происходил на терриконе, место действия, вероятно, восток страны.

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