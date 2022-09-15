ISW: Шойгу устранили из-за провалов на фронте 5 15.09.2022, 10:41

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Евгений Пригожин

ФОТА: ТАСС

«Лицом войны» стал главарь «вагнеровцев» Пригожин.

Разгром русской армии на фронте, в частности на Харьковщине, разгневал Кремль и заставил пересмотреть взгляды на руководство «спецоперацией». Министра обороны Сергея Шойгу фактически отстранили, а новым «лицом войны» стал основатель частной военной компании «Лига» (бывшая «Вагнер») Евгений Пригожин.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

14 сентября Пригожин выступил с вербовочной и пропагандистской речью. В частности, он заявил, что российские военнопленные якобы участвуют в войне.

Один из российских блогеров заявил, что Пригожин вводит «сталинский» способ, который позволяет Кремлю избежать приказа о всеобщей мобилизации. Верхушка опасается, что всеобщая мобилизация может вызвать напряженность в обществе.

Российский военный корреспондент и пропагандист Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский) утверждал, что общался с Пригожиным о ситуации на украинско-российской границе после побега российских войск из Харьковской области.

«Встреча Пригожина и Фомина, если она состоялась, может свидетельствовать о том, что Кремль пытается ответить на многомесячные жалобы военных блоггеров на то, что Минобороны России не услышало их критику, которая подчеркивает неэффективность российского высшего командования. Пригожин является близким доверенным лицом Путина, и его отношения с развивающимися военными блогерами могут помочь сохранить их поддержку военных усилий Кремля», - отмечает ISW.

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