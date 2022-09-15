Андрей Шарендо: Существует реальная угроза жизни и здоровью Полины 2 15.09.2022, 10:43

Идет колоссальное давление на политзаключенную.

На активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк идет усиленное давление в колонии. Об этом сайту Charter97.org рассказал ее муж Андрей Шарендо:

— Вчера к Полине вновь не пропустили адвоката. Полине продолжили пребывание в подвале ШИЗО (карцер) еще на 10 дней. Это уже почти 60 суток пребывания в пыточных условиях. Адвокат не может пробиться к Полине почти три месяца.

Также приходят известия, что во всех других колониях ШИЗО, ПКТ и карцеры забиты политическими заключенными. Подготовка к «амнистии» идет полным ходом.

Полина в ИК-24 «Заречье» с июля 2022 года. Там на неё по личному приказу диктатора Лукашенко оказывается коллосальное давление. Приказы по пыткам против Полины выносит начальник ИК-24, полковник внутренней службы Дмитрий Николаевич Курлович. Он ответственен за все нарушения закона против политзаключенной в ИК-24. Существует реальная угроза жизни и здоровью Полины.

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