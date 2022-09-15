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«Медуза»: В РФ чиновники начали злоупотреблять алкоголем на фоне поражений в Украине

  • 15.09.2022, 10:54
«Медуза»: В РФ чиновники начали злоупотреблять алкоголем на фоне поражений в Украине

Путин беспокоится.

Кремлевский диктатор Владимир Путин все чаще стал обращать внимание на проблемы алкоголизма в РФ. Как сообщает «Медуза», это связано с тем, что российские чиновники злоупотребляют алкоголем на фоне войны против Украины.

По данным источников издания, особенно тревожит Путина состояние «некоторых людей из его ближнего круга».

«Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы», — рассказывает один из собеседников.

По его словам, основная причина этого «стресса» связана с реальным ущербом, нанесенным России вторжением в Украину санкциями, — тогда как Путин якобы считает, что с этими трудностями чиновники должны легко справляться.

«Присели (в феврале — ред.) на стакан. Кто-то втянулся», — резюмировал один из источников.

При этом два собеседника, близких к Кремлю, отмечают, что, по их наблюдениям, провалы России на фронте никак не влияют на отношение чиновников и топ-менеджеров к алкоголю: «У них своя война, свои проблемы».

Источники считают, что ситуация с употреблением алкоголя среди высших российских руководителей и чиновников начала беспокоить Путина, поскольку «дисциплина стала страдать».

«Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика», — отмечает один из источников.

Собеседники полагают, что Путин не собирается никого увольнять на фоне сложившейся ситуации: «пока будут только намеки и мягкие требования». Однако ситуация может измениться.

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