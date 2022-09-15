В Гродно пьяная девушка напала на машину такси 1 15.09.2022, 10:59

Она подумала, что ее машину заняли другие пассажиры.

На днях в Гродно произошел странный инцидент, которого могло не быть вовсе. Девушке показалось, что водитель такси взял других пассажиров и за это она стала крушить его машину.

Все произошло ранним утром возле бара по улице Горького. Водителю такси пришлось вызвать милицию, чтобы утихомирить разъяренную потенциальную пассажирку.

Оказалось, девушка вызвала такси, а когда машина приехала и ее водитель еще не успел высадить других пассажиров, молодая особа почему-то подумала, что ее опередили — заняли машину.

— Гродненка пришла в ярость: на повышенных тонах с использованием нецензурной лексики стала возмущаться, вести себя вызывающе, направилась к машине и несколько раз ударила по ней. Причиненный ущерб владельцу составил более 400 белорусских рублей, — рассказали в Гродненском областном управлении Департамента охраны.

В отношении 25-летней задержанной возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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