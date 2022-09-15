Минчане бросили работу и построили усадьбу в стиле сдержанного мещанства 4 15.09.2022, 11:19

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Они преобразили хутор в глуши в уникальное место для отдыха.

Бросить хорошую работу в Минске и уехать в глушь — такой сценарий слишком авантюрный для большинства горожан. Но то, о чем многие только мечтают, на самом деле достижимо. Журналисты realt.by побывали у супругов Ольги и Степана, которые создали одну из самых стильных усадеб в Беларуси в дали от цивилизации. Где еще увидишь интерьеры в стиле Бохо с винтажной мебелью и так вкусно пообедаешь из немецкого фарфора? Подробности — в репортаже про интересных людей, преобразивших хутор в глуши в уникальное место для отдыха.

Три часа до счастья

К героям нашего репортажа мы ехали три часа на машине — на север Беларуси, в сторону Браслава. Без навигатора найти это место трудно в силу его незначительности — нет тут таких достопримечательностей, которые были бы известны туристам. Мы же советуем пометить его на карте — здесь находится очень атмосферная усадьба супругов Ольги и Степана.

Более десяти лет назад они разглядели в старой, исчезающей деревне на берегу озера Висяты потенциал для развития туризма (если честно, проезжая по депрессивной Шарковщине, в это трудно поверить).

И вот мы съезжаем с асфальта на хорошую грунтовку по краю лесистого берега большого озера. Людей не видно, встречных машин нет — здесь проще встретить лося или косулю. Когда началась деревня мы и не заметили — в какой-то момент из-за старых яблонь и груш вынырнули дома. Нужные мы определили сразу по цвету — у них яркие красные фасады.

Деревня Висяты небольшая, старожилы живут в пяти хатах на почтительном расстоянии друг от друга — сказывается хуторское прошлое.

— Это старая польская деревня, — начинаем с короткого экскурса в историю этого края от Ольги, владелицы усадьбы. — Раньше здесь и в округе жили в застенках, хуторах. Потом назвали это место деревней Висяты, по названию озера. У людей же до сих пор сохраняется хуторской образ жизни и мышления — они довольно закрытые, хозяйственные. У всех жителей этой деревни одна фамилия — Суховские. И это не просто однофамильцы — друг другу они приходятся родственниками. И это нормальное явление для этих мест.

Ольга говорит, что поначалу местные насторожено отнеслись к ним, но потом отношения наладились. Старики (самому молодому местному жителю более 80 лет) рады общению, рады появлению детей на улице, им уже не так одиноко.

Нам конечно же интересно — каким ветром занесло сюда минчан? Ольга говорит, что началось все с того, что вдрызг поругалась с шефом на работе.

— Разозлилась, пришла домой и сказала, что больше никогда ни на кого не буду работать, не хочу быть зависимой от чьего-то настроения или мнения, — рассказывает Ольга. — Когда я предложила Степану заняться агроусадьбой, он лишь спросил: а можно я тоже не буду ходить на работу?

— К деревенской жизни я привык мгновенно, — говорит Степан. — Здесь же все то, что я люблю: рыбалка, охота, грибы, ягоды. Когда у тебя нет обязанности ходить на работу, ты свободный человек, времени и сил хватает на все то, что тебе нравится.

Это место супруги нашли не сразу. В идеале это должен быть дом на берегу озера и реки, на удалении от цивилизации. Начинали поиски с Брестской области. Но то, что было на берегах, стоило дорого. Потом переключились на Голубые озера, рассматривали места возле Страчи. Варианты были неплохие, но рядом начали строить АЭС. Супруги свою концепцию подправили, потому что прямо на берегу все стоит дорого, а денег было не так уж и много. Решили найти место, где вокруг будет просто красиво. Так в итоге нашли Висяты — на высоком холме, соседи на удалении, и озеро совсем рядом. Супруги выкупили сразу три участка — в общей сложности получился гектар. Но заборы здесь не в чести, поэтому и четких границ нет.

Агроусадьба «Висяты»

Для гостей Степан с сыном построили гостевой дом. Он каркасный, основательно утепленный, не продувается, хорошо держит тепло внутри. Внутри стены обшиты имитацией бруса и покрыты пропиткой. Фасад обшит «американкой» — деревянной обшивкой c особым замком — не путать с прибитыми внахлест досками. Цвет для стен выбрали красный и итоге получился дом в норвежском стиле.

Но все самое интересное находится внутри.

— Я турист-шоппер, мне нравится гулять по антикварным магазинам, барахолкам, блошиным рынкам, — рассказывает Ольга. - Винтаж и антиквариат в интерьере — все оттуда. Этим вещам очень много лет, все они имеют определенную ценность, дешевого ширпотреба здесь нет. Все по-настоящему, изыскано. Причем все, что вы видите, покупалось еще до того, как были построены дома. Можно сказать, что они строились под уже готовые вещи — посуду, светильники, декор. Когда это все было, тогда я и поняла, как я могу это демонстрировать, как это все обыграть — в стилистике Бохо.

Стоит сказать, что раньше Ольга работала на позиции объектного менеджера — в ее задачи входила комплектация строящихся объектов строительными материалами.

— Мой профиль — плитка, ковровые покрытия, до этого была менеджером по акустическим системам, огнезащитным, — говорит она. — Я в этой сфере много лет вращаюсь. При этом я никогда не была ни стилистом, не дизайнером-декоратором, но знания нужны были для комплектования объектов. Поэтому мне очень просто было с созданием своего интерьера.

Интерьер соткан из тщательно подобранных деталей и мелочей — английский и немецкий фарфор, пивные баварские кружки с ручной росписью, свечи, декор, кружева. Даже на полах мы видим цветочные декоры, перекликающиеся с плиткой в облицовке каминной зоны.

При всем при этом мы не в музее — в столь изысканной обстановке гости и живут. В Беларуси вы вряд ли найдете агроусадьбу, в которой бы стол сервировался посудой «Виллерой Бох», винтажным английским или немецким фарфором, а здесь — пожалуйста. В сочетании с вкуснейшими блюдами от хозяйки завтрак, обед или ужин становится чем-то необычным и запоминающимся.

В гостевом доме достаточно места для семьи с детьми — большая гостиная с кухонной зоной, и две спальни, оформленные как «детская» и «родительская».

Отапливается дом камином Jotul на дровах. Степан говорит, что выбор был правильным — им обогревается весь дом полностью, при этом тяга так настроена, что дрова в нем прогорают медленно.

В усадьбе есть баня — ничего новомодного, наоборот, все по классике: деревянный сруб с мхом между венцами, без утеплителей и пленок, печь-каменка на дровах. Поэтому в ней и пар мягкий, не обжигающий, в ней легко дышится. Так достигается главная цель банных процедур — максимального расслабления.

— Специалисты по парению, которые бывали в ней, одобрили — пропорционально подобрана мощность печки и объем парилки, — говорит Ольга. — За банными процедурами у нас можно провести хоть целый день — после парилки (или вместо нее) можно засесть бочку фурако. Вода в бочке подогревается печкой на дровах до плюс 38−40 градусов. Через час люди уже самостоятельно выбраться не могут — настолько сильная мышечная релаксация.

Под крышей бани находится терраса, которая в теплое время года служит столовой на открытом воздухе. Кстати, приготовить еду можно на свежем воздухе. Для этого в хозяйстве имеется профессиональный смокер, совмещающий в себе мангал, коптильню и планч (чугунный гриль). Можно и плов в казане приготовить.

«Сдержанное мещанство»

Владельцы усадьбы живут в большом деревянном доме. Это не новострой, его перевезли с деревни на Западной Двине в 2011 году. Он принадлежал председателю колхоза, сложен из прекрасного смолистого леса. Дом с польскими особенностями в архитектуре — парадный вход с холодной верандой по центру и выход из гостиной на большую террасу на противоположной стороне. В планировке тоже свои особенности — гостиная с кухней и столовой в центральной части, сбоку — две большие спальни.

Обогревается дом двумя печками и камином. Одна печь особенная — она двухэтажная. То есть у нее две топки — одна внизу, вторая — на мансарде (ее можно переоборудовать в жилой этаж). Печки облицованы изящной испанской плиткой, поэтому у них не только функция обогрева — они являются декоративной частью интерьера.

Изнутри дом обшит имитацией бруса, перерубы закрывают специальные панели из массива дерева.

— Я всегда думала, что создаю усадьбу в стиле русского мещанина, — говорит Ольга. — Но мой знакомый, знаток интерьеров, сказал, что получился бидермайер — сдержанное мещанство. Это немецкий стиль свойственный среднему классу, бюргерам. В нем просторно, мало мебели и много декора. Этот дом тоже строился под вещи — посмотрите, как удачно вписались в пространство шкаф, кровати, люстры (антикварные керамические, кстати). Даже фиранки на окна были куплены до строительства. Когда их покупала, то еще не знала, сколько будет окон в нашем доме, но их ровно хватило.

Кухню спроектировал знакомый семьи. Однажды он приехал в усадьбу отдохнуть от города и забот. И пока отдыхал, собрал кухню. Но самый цимес в этой истории в другом — мебельщику так понравилось жизнь на природе, что он купил дом в соседней деревне и там обитает постоянно.

Кухня здесь в особом почете — оборудована по последнему слову, удобна и продумана до мелочей. Именно здесь хозяйка готовит свои божественные блюда. Речь не про народные драники — здесь кормят как в мишленовском ресторане.

Причем продукты используются самые натуральные — молочные поставляет местный фермер, яйца и мясо деревенские, рыба из озера, овощи свои.

Здесь мы обязаны рассказать про томаты — хозяйка про них знает столько, что может читать лекции.

— У меня растет на грядках 45 сортов томатов, — рассказывает она. — Это все очень старые сорта, не современные гибриды. Самый молодой сорт выведен в 19 веке, называется «Черный Крым». А еще есть белые томаты — они называются «Снежки». Много итальянских сортов — для вяленья, для салатов. Есть специально для бургеров - сорт «Бифштекс». Собирала эту коллекцию буквально по семечку — покупала на eBay, по две семечки в пакетике.

Есть в хозяйстве и свой аптекарский огород — Ольга делает разные травяные чаи. А еще свой виноградник — 16 сортов винограда, все не укрывные, все вызревают даже с учетом более сурового климата севера Беларуси.

Готовый бизнес, недорого

Усадьба продается. Причину владельцы не скрывают — они начинают новый проект, связанный с увлечением Ольги — ароматерапией. Тоже планируется усадьба с гостевым домом, но в другой локации, поближе к городу.

— Продаем с клиентской базой, концепцию усадьбы нет смысла менять, так как она себя еще не изжила. Запас прочности на 3−4 года есть. Мы позиционировали ее как место для отдыха семей с детьми, где нет чужих людей, не ездит транспорт, нет заборов. Детей не нужно контролировать, они не попадут здесь в какую-то беду.

Ольга говорит, что обычно приезжает одна семья, или подруги с детьми. Минимальное бронирование два дня, но в основном люди заезжают на 4−5 дней.

— Люди приезжают по три-четыре раза за лето. Зимой тоже едут — у нас тут полно развлечений в любую пору года.

Сколько же все это стоит? Ольга говорит, что риэлтеры оценили в 200 тысяч долларов, но ее устроит 120 тысяч, причем, ничего не забирая из домов — с мебелью, посудой и декором.

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