Кремль «течет», как решето 7 15.09.2022, 11:25

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Именно такие вещи и предшествуют революциям.

Из Кремля в последнее время очень активно утекает чувствительная секретная информация. Это свидетельство ослабления российского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение в своем блоге в Telegram высказал российский политттехнолог Аббас Галлямов.

Он отметил, что Путин всегда очень болезненно относился к утечкам. Придя к власти в РФ, он безжалостно расправлялся с теми, кто не умел держать язык за зубами. И эта система всеобщего молчания в Кремле работала безукоризненно. Все «утечки» были тщательно согласованы с высшим руководством.

Однако война с Украиной, отметил Галлямов, ситуацию кардинально поменяла. «Сейчас Кремль снова течет, как решето. Иногда кажется, что там вообще уже ни одного вопроса обсудить не могут, без того, чтобы неприятные для власти подробности не просочилась в паблик. Короче, все примерно, как в 90-е», - отметил российский политтехнолог.

С его слов, происходящее - это красноречивое свидетельство ослабления диктатора. Очевидно, он утрачивает контроль над собственным аппаратом. А это, со своей стороны, грозит России грядущими потрясениями.

«Именно такие вещи как раз и предшествуют революциям», - предупредил Галлямов.

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