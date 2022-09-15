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В Мексике обнаружили древний город майя с сотнями строений

  • 15.09.2022, 11:37
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В Мексике обнаружили древний город майя с сотнями строений

Высота некоторых зданий превышает восемь метров.

Федеральное правительство в Мексике объявило об открытии впечатляющего археологического памятника - древнего города. Эксперты предполагают, что это город майя.

Как сообщает Mexico News Daily, на месте раскопок обнаружили более 300 зданий, высота некоторых из них превышает 8 метров. Новую археологическую зону называли Паамул II.

По данным издания, в начале этого года правительство Мексики решило перенести маршрут новой железной дороги вглубь страны. Экологи протестовали против измененного маршрута, поскольку строительство требует расчистки значительных участков девственного леса.

В настоящее время археологи обследовали только 11% нового участка строительства. По словам ученых, они обнаружили более 25000 «недвижимых активов». Среди них есть доиспанские постройки и «древние дороги». Находки свидетельствуют о поселениях майя «во всем этом регионе».

Также археологи обнаружили более 430 цельных керамических горшков и 423 кости, соответствующие доиспанским человеческим захоронениям. Как сообщается, ценные реликвии будут выставлены в музеях.

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