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В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв

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  • 15.09.2022, 11:51
  • 6,562
В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв

В городе слышен беспрерывный гул самолетов.

Утром в четверг, 15 сентября, в центре Мелитополя прогремел взрыв, который напугал оккупантов, сообщает «РИА Мелитополь».

Издание отмечает, что уже третий день в городе слышен беспрерывный гул самолетов.

И сегодня российская авиация с утра кружит над Мелитополем.

О причинах взрыва не сообщается. Местные шутят, что это был салют в честь дня рождения начальника фейкового «УВД».

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