В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв

В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв2
- 15.09.2022, 11:51
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В городе слышен беспрерывный гул самолетов.
Утром в четверг, 15 сентября, в центре Мелитополя прогремел взрыв, который напугал оккупантов, сообщает «РИА Мелитополь».
Издание отмечает, что уже третий день в городе слышен беспрерывный гул самолетов.
И сегодня российская авиация с утра кружит над Мелитополем.
О причинах взрыва не сообщается. Местные шутят, что это был салют в честь дня рождения начальника фейкового «УВД».