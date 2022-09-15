Российские генералы нервничают сильней, чем российские олигархи 6 Виктор Небоженко, The Moscow Times

15.09.2022, 12:15

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Сперва блицкриг провалился, а теперь еще и войска с удивительной скоростью оставляют территории Украины.

Военные не сразу поняли, во что вляпались. Первыми почувствовали на себе тяжесть западных санкций – ревизии, конфискация и ограничения – российские олигархи, и первой волны, и «путинские». Они любили жизнь на Западе не меньше, чем боялись Владимира Путина.

Российский генералитет, развращенный другом Путина, министром обороны Сергеем Шойгу, спокойно смотрел на страдания «старших товарищей» – стоит ли сочувствовать людям с астрономическим богатством! Но из Украины, из Харьковской области пришла «беда» – и теперь пришла очередь бояться и страдать самим генералам во главе с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и тем же самым Шойгу. Когда-то они дружно обещали своему верховному главнокомандующему легкую прогулку по Украине и цветочную церемонию с хлебом-солью.

Вышло совершенно не похоже на цветы и прогулку: сперва блицкриг провалился, а теперь еще российские войска во главе с генералами с удивительной скоростью оставляют захваченные территории Украины. Не первый раз Путин обращает свой гнев на генералов, не первый раз ищет среди них виновных в очередном провале своей «специальной военной операции». Суровикин, Дворников, Мизинцев, Сычевой, Бердников – карусель командующих! Последнего Путин снял с должности командующего Западным военным округом всего через две недели после того, как назначил, – видимо, за то, как быстро его войска освободили от своего присутствия Харьковскую область. Предшественник генерал-лейтенанта Бердникова, генерал-лейтенант Сычевой, продержался три недели. Теперь командование передано генерал-полковнику Александру Лапину, «палочке-выручалочке» главнокомандующего Путина.

Посмотрим, долго ли он продержится и что его ждет: награждение или (что гораздо вероятней) отставка. Но вот за Шойгу и Герасимова Путин почему-то упорно цепляется.

Чем хуже будет для Кремля ситуация на фронте, тем чаще придется Путину снимать и наказывать своих генералов. Это прекрасно понимают в российском генералитете – и такое поведение Путина военачальникам очень не нравится. Потому что, как они, наверное, уже поняли, дело отнюдь не только в Украине, но и в страхе перед военными, в зависимость от которых впал президент-агрессор.

Путинские генералы, похоже, не умеют воевать, зато воровать, вести интриги и плести заговоры они мастера. И в отличие от нелепых членов ГКЧП 1991 года, у нынешних генералов есть союзники – это многократно обиженные Путиным, а теперь еще и придавленные Западом российские олигархи. Им было бы чрезвычайно выгодно, чтобы кто-нибудь взял на себя грязную и опасную работу по отрешению Путина от власти. Чем больше российских генералов будет обижено Путиным, тем легче будет выполнить такую работу.

В России вырисовывается уникальная ситуация. Сочетание страдающих российских олигархов (деньги) с обидой российских генералов на Путина (военная сила) создает благоприятные условия для избавления от Путина как центра автократии и для перехода от персоналистского правления к групповому, к хунте – какое бы название она ни получила: политбюро или там комитет спасения родины. Не помогут автократу и его персональные «верные солдаты» Виктор Золотов и Рамзан Кадыров – они наверняка поспешат найти себе место в новой конфигурации власти

Заговорщиков из правящей банды, тайных врагов Путина, сдерживают два фактора. Первый: абсолютно непонятно, как закончить войну с Украиной без потери управления страной. И второй: как, устраняя от власти Путина, не ввергнуть страну в хаос.

Виктор Небоженко, The Moscow Times

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