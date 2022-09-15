Эрдоган выставил Путина на посмешище 1 15.09.2022, 12:25

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Кремль демонстрирует слабость в Украине и трусость в Нагорном Карабахе.

В ночь на 13 сентября ситуация на границе между Азербайджаном и Арменией существенно обострилась. Ереван попытался заручиться силовой поддержкой Москвы и всей Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), но ни Россия, ни другие участники марионеточного блока не рискнули идти на конфликт с Азербайджаном и Турцией.

О роли Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в данном конфликте пишет «Апостроф».

Все страны-участники ОДКБ понимали, что открыто встать на сторону Еревана и тем более послать в район Нагорного Карабаха «миротворческие» войска – значит пойти на военный конфликт с Азербайджаном и Турцией. В условиях, когда Кремль демонстрирует слабость в Украине и трусость в отношении ситуации в Нагорном Карабахе, другим участникам ОДКБ не резон идти на конфликт с Баку и Анкарой. Особенно Казахстану, который, видя ползучее поражение РФ в Украине, старается дистанцироваться от московских «союзников» и наладить контакты с Баку.

«Все организации, которые РФ продвигала на постсоветском пространстве были инструментов принуждения других государств к следованию в фарватере Кремля. В том числе, и ОДКБ. Открытое вторжение РФ в Украину окончательно показало, что Москва, будучи агрессором, не может никому ничего гарантировать. Действия России и политика коллективной безопасности – совершенно разные вещи. Как следствие, ОДКБ, в котором РФ играет первую скрипку, оказалось полностью недееспособной», - говорит «Апострофу» директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета «Острожская академия» Тарас Жовтенко.

Руководство Азербайджана и стоящие за ними власти Турции выбрали удачный момент для обострения. РФ увязла в Украине. Активность ВСУ в Херсонской области и тем более наступление на Харьковщине показали, что считаться с угрозами российского генералитета вообще не стоит. Как отмечают наблюдатели, Анкара и Баку, видя провалы Кремля в Украине, решили перейти к активным действиям, понимая, что формальные «союзники» поддерживать режим Пашиняна не станут.

«И сейчас Эрдоган (президент Турции - «Апостроф») одним ударом выставляет на посмешище не только Путина и российских генералов, но и ОДКБ. Конкурента своего влияния в Средней Азии. Мешающего ему строить тюркский мир. ОДКБ, оказавшийся точно не аналогом НАТО. Интересно, будет ли на ближайшей встрече с лидером Китая (должна состояться 17 сентября - «Апостроф») Путин умолять Си вытащить у него из спины нож Эрдогана?», - говорит финансовый аналитик и политический комментатор Сергей Фурса.

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