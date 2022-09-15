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Главным предприятиям Беларуси нечем платить по долгам

  • 15.09.2022, 12:29
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Главным предприятиям Беларуси нечем платить по долгам

Платежи упали к прошлому году.

Валообразующие бизнесы страны информировали о тратах на погашение кредитов и займов. В реальном выражении расходы лидерских бизнесов упали к прошлому году, пишет сайт banki24.by.

За 7 месяцев флагманские бизнесы направили на погашение кредитов и займов 51,6 млрд BYN. Относительно сопоставимого периода 2021 года выплаты кредиторам выросли на 11,0% (в номинальном выражении). На эти цели у флагманов экономики израсходовали эквивалент 27,0% выручки.

Однако за указанный период цены и тарифы в экономике, измеряемые дефлятором ВВП, поднялись на 16,8% (по Белстату). Значит в реальном выражении флагманы перечислили кредиторам меньшие суммы, чем в прошлом году.

Наибольшую сумму в счет погашения долгов получили кредиторы флагманов Минска — 12,4 млрд BYN. По сравнению с 2021 годом размер выплат на погашение обязательств вырос на 11,4% (в номинале). На эти цели валообразующие компании столицы направили 20,1% выручки.

В относительном выражении самую большую долговую нагрузку отразили флагманы Витебской области — 52,7% от выручки. На погашение кредитов и займов флагманы региона направили 9,487 млрд BYN (рост на 54,8% к 2021 году). По темпам прироста платежей кредиторам Витебщина заняла первое место в стране.

Долговая нагрузка в Гомельской области упала на 11,7% к уровню прошлого года. Резкое уменьшение платежей связано с высокой базой предыдущего года. За январь—июль 2022 года флагманы Гомельщины отдали кредиторам 9,366 млрд BYN, на погашение обязательств ушло 30,3% выручки.

Меньше всего денег кредиторы забрали у флагманов Брестской области — 3,301 млрд BYN (+6,7% к 2021 году). Также этот регион занимал самое благоприятное место по доле выплат в эквиваленте выручки — 16,5% за 7 месяцев.

Флагманы Гродненской области передали кредиторам 3,679 млрд BYN (+2,9% к 2021 году), или 21,2% выручки, Минской области — 9,510 млрд BYN (+19,6% к 2021 году), или 31,8% выручки, Могилевской области — 3,782 млрд BYN (-4,0% к 2021 году), или 28,6% выручки.

Среди отраслей экономики кредиторы по итогам 7 месяцев забрали больше всего ресурсов у промышленности — 32,7 млрд BYN (+10,9% к 2021 году). На эти цели промышленники потратили 33,7% выручки.

В обрабатывающей промышленности удельная долговая нагрузка составила 38,3% от выручки. Флагманы обрабатывающих отраслей направили кредиторам 28,6 млрд BYN (+14,6% к 2021 году).

За январь—июль 2022 года выплаты кредиторам от сельского хозяйства составили 1,698 млрд BYN (-7,4% к 2021 году), строительства — 1,448 млрд BYN (+25,2%), оптовой торговли — 5,466 млрд BYN (+23,5%), розничной торговли — 4,785 млрд BYN (+11,7%), транспорта — 1,747 млрд BYN (+2,1%).

Доля расходов на платежи кредиторам в выручке флагманов составила: в сельском хозяйстве — 16,4%, в строительстве — 21,0%, в оптовой торговле — 49,9%, в розничной торговле — 14,7%, на транспорте — 14,6%.

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