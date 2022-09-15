В Одессе пассажиры маршрутки задержали вероятную шпионку РФ
- 15.09.2022, 12:49
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Женщина снимала на смартфон объекты городской и военной инфраструктуры.
В Одессе пассажиры одной из маршруток разоблачили вероятную российскую шпионку.
Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях, сообщает nv.ua.
По словам пассажиров, женщина на протяжении всего маршрута снимала на смартфон объекты городской и военной инфраструктуры, что и вызвало у них подозрения.
В связи с этим люди решили ее задержать до прибытия сотрудников правоохранительных органов, не давая удалить отснятый материал.
«Полицейские проверили ее телефон, там оказалось огромное количество номеров телефонов страны-агрессора и активное с ними общение, а также фото- и видеофиксация объектов инфраструктуры», — рассказали патрульные, поблагодарив горожан за бдительность.
Odessa— C4H10FO2P (@markito0171) September 14, 2022
They saw a woman filming a military facility. Detained, handed over to the police. Correspondence with the Russians and photos/videos from other defense facilities were found in her possession.
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