Носатые помидоры и картошка-сердечко: белорусы показали необычный урожай 15.09.2022, 13:01

На грядках выросли причудливые и экзотические плоды.

Осень в сельском хозяйстве – особое время подведения итогов. Сколько труда вложено, сколько сил потрачено, стоит ли урожай затрат? Кому-то настроение поднимают килограммы и тонны, заложенные в закрома витаминной продукции, а кто-то радуется тому, что удалось вырастить что-то необычное и экзотическое. Тем более, наши грядки умеют удивлять и поднимать настроение. Белорусы поделились с Newgrodno.by необычными урожаями.

Конечно, начать рассказ мы просто обязаны с картошки. Бульба – остается продуктом №1 для многих. Копать ее осенью – это уже своеобразная традиция и такой сентябрьский лайф-стайл. Картошка отвечает взаимностью. Смотрите, какое сердечко выросло на грядках у читателей. Прелесть же, правда?

Восхищение вызывают и помидорки, которые прислал читатель из Гомельской области.

Прилетело и фото помидора-утки. Есть такой плод вряд ли станешь, но выглядит он очень забавно.

«Хочу такую же кучерявую жизнь, как у этого перца», — делится необычным фото читатель из Гродно. Говорит, что такой красавец вырос на огороде его мамы в Переселке.

Умеет себя красиво представить и морковка. Порой корнеплоды срастаются так, что выглядят совсем уже двусмысленно и даже пошло. Это выходцы из огородов Лесницы, Каролино и других населенных пунктов региона.

Хватает и других забавных экземпляров. Например, помидор-гармошка или выгнутый в виде вопросительного знака кабачок. Наверное, сам задает самый популярный вопрос конца августа, мол, а вам кабачок не нужен?

Впрочем, нынешний год ставит рекорд не только в экстравагантности. Некоторые плоды вымахали настоящими гигантами. Например, есть помидоры весом в килограмм и больше. А некоторые из них даже в ладонь не помещаются. Есть изогнутый огурец весом более 1 кг. На фото попало обилие вишен и огромная ягода ежевики. Она, как и клубника размером с ладонь, родом с дачи из-под Гродно.

А вот гигантские огурец и морковка. Как говорится, гусары, молчать!

Удались в этом году и арбузы. Смотрите, какие гиганты выросли. Один из них весом более 13 кг.

Не обошлось и без экзотики. «Внесу свою лепту. В этом году удалась лагенария», — прислал фото читатель. Оказалось, что это такая тыква. На фото сразу два вида – гнездышко и змейка.

А напоследок – привет от солнечного лета. Смотрите, какие огромные подсолнухи выросли у одного из читателей. Еле в тачку влезли.

Осень только начинается, а значит уборка урожая лишь набирает темп.

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