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СМИ: Главарь «ДНР» Пушилин был агентом украинских спецслужб и причастен к ликвидации Захарченко

  • 15.09.2022, 13:05
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СМИ: Главарь «ДНР» Пушилин был агентом украинских спецслужб и причастен к ликвидации Захарченко
Денис Пушилин (слева) и Александр Захарченко

Он действовал под оперативным псевдоним «Мавродий».

Нынешний главарь террористической группировки «ДНР» Денис Пушилин якобы был агентом украинских спецслужб четыре года и лично организовывал убийство своего предшественника Александра Захарченко. в начале «русской весны» и несколько лет после захвата оккупантами части Донецкой области. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на свой источник ‒ бывшего работника украинских спецслужб.

По его словам, Пушилин был официальным агентом Украины с 2014 по 2018 год. Завербовали его украинские спецслужбы еще в начале 2010-х. В начале вторжения России 2014 года Пушилина уже полноценно использовали «в темную».

Затем, якобы когда российские боевики под командованием Гиркина потерпели провал в Славянске, Пушилин разочаровался в идеях «русского мира» ‒ особенно когда понял, что обогатиться ему по-крупному не удастся. Тогда-то ему украинские разведчики и предложили официальное сотрудничество ‒ с оплатой за нужную информацию и «обещали амнистию» за все его преступления.

Обязательство о сотрудничестве Пушилин подписал 4 августа 2014-го и взял себе оперативный псевдоним «Мавродий».

Уже в качестве агента спецслужб Пушилин несколько раз виделся со своим куратором в Донецке –проводил его через блокпосты.

«Делал он многое. У него было много доверенных «депутатов» «ДНР», которых он использовал в темную. Собирал информацию, которой они владели. Отмечал нам на картах штабы, места дислокации подразделений, рассказывал об офицерах, обо всех своих связях с ФСБ. В общем, благодаря ему мы владели достаточно полной информацией о том, что происходит в расположении врага», – рассказал источник журналистов.

Кроме того, действующий главарь квазиреспублики якобы либо лично ликвидировал предыдущего главаря «ДНР» Александр Захарченко. Люди Пушилина несколько месяцев следили за Захарченко, составляли карту маршрутов, установили, где и в какое время он обедает и ужинает.

Выбор пал на кафе «Сепар». Пушилин якобы лично руководил тем, куда и как устанавливают взрывчатку его подчиненные, а вскоре после ликвидации главаря боевиков стал одним из претендентов на пост главаря «ДНР».

«Когда Захарченко отправился к Кобзону, из «республики» бежал Тимофеев-Ташкент [«министр финансов «ДНР» - ред.]. Пушилина начали продвигать на должность главаря террористов. Тогда были какие-то спецпроверки от россиян, он оборвал все каналы связи с нами. Ликвидировал непосредственных исполнителей убийства. Короче, стал неуправляемым» ,– подчеркнул бывший сотрудник спецслужб.

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