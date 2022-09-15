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ВСУ захватили на Харьковщине раритетную боевую машину РФ

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  • 15.09.2022, 13:15
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ВСУ захватили на Харьковщине раритетную боевую машину РФ

Оккупанты использовали ее для распространения пропаганды.

Российский «ленд-лиз» для ВСУ на Харьковском направлении продолжается. Среди самых необычных трофеев – бронемашина с громкоговорителем, в просторечии и армейском сленге известная как «матюгальник».

Фото трофея обнародованы проектом Ukraine Weapons Tracker в Твиттере.

«Одна из самых экзотических добыч украинской армии в Харьковской области – автомобиль с громкоговорящей связью ЗС-82 на базе шасси БРДМ-2», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные машины с громкоговорителем россияне использовали на временно оккупированных территориях, где предварительно отключали украинскую связь и телерадиовещание, для продвижения пропагандистских нарративов. Также «матюгальники» запускали во время проукраинских митингов и включали на полную громкость гимн СССР или советские песни, чтобы подавить протесты.

Боевая разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 – основная боевая бронированная машина разведывательных войск советского производства. Колесная, бронированная, плавающая, вооруженная 14,5-мм крупнокалиберным пулеметом КПВТ, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ в башенной установке. ее серийное производство было организовано в 1963 году на ГАЗе, а с 1965 года и на Арзамасском машиностроительном заводе и продолжалось в СССР до 1989 года.

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