Осталась одна «зенитка» из восьми: оккупанты проговорились, как убегали из-под Балаклеи 2 15.09.2022, 13:26

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«Плановая перегруппировка» была на самом деле паническим бегством от ВСУ.

В РФ побег российских войск из оккупированной части Харьковской области назвали «плановой перегруппировкой», чтобы не признавать своего очередного поражения. Однако скрыть правду агрессорам не удается, и российские пропагандисты время от времени проговариваются, как же «планово перегруппировывались» на Харьковщине.

Очередным таким «проколом» стало сообщение о гибели одного из российских оккупантов во время бегства их колонны. На это обратил внимание полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан («Штирлиц»), о чем он написал в Twitter.

Полковник ВСУ опубликовал скрин из пропагандистских пабликов, в котором сообщается о ликвидации захватчика. При этом автор поста в паблике неосторожно выказал, как оккупанты убегали от украинской армии.

Штефан обратил внимание, что оккупанты так планово перегруппировывались, что аж технику «погубили».

«Планово перегруппировывались (убегали) так, что из колонны восьми единиц техники планово осталась одна», – с сарказмом отметил офицер ВСУ.

В пропагандистском посте рассказывается, что военный российских вооруженных сил Валерий Камальдинов вместе с другими «товарищами по оружию» попал в засаду под Балаклеей на Харьковщине. Украинские военные обстреляли колонну, и этот оккупант погиб одним из первых, ведь был впереди. Многих других захватчиков воины ВСУ взяли в плен.

«Из восьми машин вернулась замыкающая ЗУшка (советская спаренная зенитная установка, – ред.) на «Урале». Валера был на первой ЗУшке, сразу несколько NLAW прилетело», – признались россияне.

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