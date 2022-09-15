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Дворец в миниатюре: в Минске продается уникальная квартира

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  • 15.09.2022, 13:37
  • 4,308
Дворец в миниатюре: в Минске продается уникальная квартира

Жилье занимает целый этаж в высотке и напоминает королевские покои.

В Минске на сайте Realt появилось объявление о продаже 355-метровой квартиры в Серебрянке.

Квартира занимает целый этаж в высотке на улице Якубова. В «мини-дворце» девять комнат, семь из которых жилые.

На плане жилья есть сауна с 9-метровым бассейном, каминный зал, диванная комната, кабинет-библиотека, а также комната персонала.

Вид из окон квартиры выходит на реку Свислочь и парк.

В объявлении утверждается, что ремонт квартиры выполнен «в стиле классика».

Стоит такое жилье 370 000 долларов.

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