В Хорватии болельщик выстрелил по футболистам из гранатомета 4 15.09.2022, 13:40

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Инцидент произошел во время игры «Плитвице» и «Соколац».

В Сети появилось видео, как во время футбольного матча в Хорватии один из зрителей выстрелил в сторону игроков из противотанкового гранатомета.

Об этом сообщает местное издание 24sata (перевод — korrespondent.net).

Инцидент произошел во время игры хорватских ФК «Плитвице» и «Соколац».

Видно, как фанат с гранатометом в одной руке запускает неизвестный снаряд по полю и смеется. Он едва не попадает в стоящих футболистов. К счастью, никто не пострадал.

Эксперты говорят, что болельщик стрелял из гранатомета «Золя» — сербского противотанкового гранатомета, стоящего на вооружении стран бывшей Югославии. Его разрабатывали в 70-х для борьбы с бронетехникой и укреплениями противника.

Мужчину задержали, полиция начала расследование.

Как болельщик пронес на стадион гранатомет — остается тайной.

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