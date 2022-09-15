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Россияне пресекли ввоз контрабандной рыбы из Беларуси

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  • 15.09.2022, 13:43
  • 2,472
Россияне пресекли ввоз контрабандной рыбы из Беларуси
иллюстрационное фото

Груз везли в пенопластовых ящиках.

В Смоленской области России остановили грузовой автомобиль, который въехал из Беларуси. В грузовом отсеке за коробками были обнаружены пенопластовые ящики с охлажденной рыбой семейства лососевых и скумбриевых. Общая масса рыбы составляет 6,6 тонны, сообщает Центральное таможенное управление ФТС РФ.

У водителя не было документов на груз. В отношении водителя, лица, сопровождавшего груз, и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о контрабанде группой лиц.

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