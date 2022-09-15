Россияне пресекли ввоз контрабандной рыбы из Беларуси 4 15.09.2022, 13:43

2,472

иллюстрационное фото

Груз везли в пенопластовых ящиках.

В Смоленской области России остановили грузовой автомобиль, который въехал из Беларуси. В грузовом отсеке за коробками были обнаружены пенопластовые ящики с охлажденной рыбой семейства лососевых и скумбриевых. Общая масса рыбы составляет 6,6 тонны, сообщает Центральное таможенное управление ФТС РФ.

У водителя не было документов на груз. В отношении водителя, лица, сопровождавшего груз, и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о контрабанде группой лиц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».