закрыть
15 сентября 2022, четверг, 14:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Разница более чем в три раза: сравнили цены на популярную косметику в Беларуси и Польше

3
  • 15.09.2022, 14:02
  • 1,450
Разница более чем в три раза: сравнили цены на популярную косметику в Беларуси и Польше

Результаты получились неожиданные.

Журналисты citydog.io выбрали 15 популярных продуктов уходовой и декоративной косметики и узнали, почем их можно купить в белорусском «Золотом яблоке» и польском Douglas. Результаты получились неожиданные: какие-то средства в Польше стоят в целых три раза дешевле, а что-то даже получится купить выгоднее в Беларуси.

Важно: все цены и курс Нацбанка Беларуси, по которому переводили злотые в белорусские рубли, актуальны на 14 сентября 2022 года.

Мицеллярная вода Caudalie Vinoclean Micellar Cleansing Water

В Беларуси – 31,29 руб., в Польше – 20,6 руб.

Энзимная пудра Babor Enzyme Cleanser

В Беларуси – 94,91 руб., в Польше – 67,7 руб.

Cыворотка Estee Lauder Advanced Night Repair

В Беларуси – 187,99 руб., в Польше – 178,9 руб. за 30 мл

Крем для лица Clinique Moisture Surge Intense 72H

В Беларуси – 43,99 руб., в Польше – 54,5 руб. за 30 мл

Жидкий шелк для волос CHI

В Беларуси – 58,41 руб., в Польше – 24,7 руб. за 59 мл

Сухой шампунь Batiste

В Беларуси – 30,21 руб., в Польше – 9,9 руб. за 200 мл

Консилер Estee Lauder Double Wear

В Беларуси – 135,94 руб., в Польше – 82,59 руб.

Консилер Catrice Instant Awake

В Беларуси – 16,68 руб., в Польше – 12,1 руб.

Тональный крем Lumene CC Color Correcting Cream

В Беларуси – 43,19 руб., в Польше – 47,35 руб.

Тональный крем Catrice HD Liquid Coverage Foundation

В Беларуси – 26,72 руб., в Польше – 17,89 руб.

Хайлайтер Lumene Invisible Illumination

В Беларуси – 66,57 руб., в Польше – 82 руб.

Тушь Clinique Lash Power

В Беларуси – 68,30 руб., в Польше – 68,8 руб.

Тушь Lancome Hypnose

В Беларуси – 154,85 руб., в Польше – 70,48 руб.

Палетка теней Tom Ford

В Беларуси – 213,86 руб., в Польше – 208 руб.

Помада Yves Saint Laurent Rouge Volupte Shine

В Беларуси – 163 руб., в Польше – 91,4 руб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко