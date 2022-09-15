Разница более чем в три раза: сравнили цены на популярную косметику в Беларуси и Польше

Разница более чем в три раза: сравнили цены на популярную косметику в Беларуси и Польше3
- 15.09.2022, 14:02
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Результаты получились неожиданные.
Журналисты citydog.io выбрали 15 популярных продуктов уходовой и декоративной косметики и узнали, почем их можно купить в белорусском «Золотом яблоке» и польском Douglas. Результаты получились неожиданные: какие-то средства в Польше стоят в целых три раза дешевле, а что-то даже получится купить выгоднее в Беларуси.
Важно: все цены и курс Нацбанка Беларуси, по которому переводили злотые в белорусские рубли, актуальны на 14 сентября 2022 года.
Мицеллярная вода Caudalie Vinoclean Micellar Cleansing Water
В Беларуси – 31,29 руб., в Польше – 20,6 руб.
Энзимная пудра Babor Enzyme Cleanser
В Беларуси – 94,91 руб., в Польше – 67,7 руб.
Cыворотка Estee Lauder Advanced Night Repair
В Беларуси – 187,99 руб., в Польше – 178,9 руб. за 30 мл
Крем для лица Clinique Moisture Surge Intense 72H
В Беларуси – 43,99 руб., в Польше – 54,5 руб. за 30 мл
Жидкий шелк для волос CHI
В Беларуси – 58,41 руб., в Польше – 24,7 руб. за 59 мл
Сухой шампунь Batiste
В Беларуси – 30,21 руб., в Польше – 9,9 руб. за 200 мл
Консилер Estee Lauder Double Wear
В Беларуси – 135,94 руб., в Польше – 82,59 руб.
Консилер Catrice Instant Awake
В Беларуси – 16,68 руб., в Польше – 12,1 руб.
Тональный крем Lumene CC Color Correcting Cream
В Беларуси – 43,19 руб., в Польше – 47,35 руб.
Тональный крем Catrice HD Liquid Coverage Foundation
В Беларуси – 26,72 руб., в Польше – 17,89 руб.
Хайлайтер Lumene Invisible Illumination
В Беларуси – 66,57 руб., в Польше – 82 руб.
Тушь Clinique Lash Power
В Беларуси – 68,30 руб., в Польше – 68,8 руб.
Тушь Lancome Hypnose
В Беларуси – 154,85 руб., в Польше – 70,48 руб.
Палетка теней Tom Ford
В Беларуси – 213,86 руб., в Польше – 208 руб.
Помада Yves Saint Laurent Rouge Volupte Shine
В Беларуси – 163 руб., в Польше – 91,4 руб.