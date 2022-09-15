«У врача нет печати, нет рецептов, закончились бланки» 2 15.09.2022, 14:10

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Жительница Гродно в шоке после визита в медцентр.

Жительница Гродно поделилась впечатлениями о визите в медицинский центр «ОртоМед»:

— После визита 13 сентября к ортопеду была очень удивлена. У врача нет печати, нет рецептов, лекарство по рецепту выписать не может - закончились проштампованные бланки. В итоге начал «гуглить» вариант без рецепта.

Предлагала, если есть необходимость, за рецептом приехать позже, но в ближайшие дни нет такой возможности: печать в сейфе у старшей медсестры по основному виду работы.

Вопрос о возможном дообследовании с помощью МРТ был очень быстро закрыт: печати ведь нет для направления. Очень вдохновенно думали, какой диагноз вписать, устно озвучили две версии. Консультативное заключение также без печати - просто бумажка. На приеме в кабинете перед осмотром разулась и ходила босиком: нет коврика, нет бахил.

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