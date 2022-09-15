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В Украине ликвидировали замкомандира группы спецназа ГРУ РФ

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  • 15.09.2022, 14:11
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В Украине ликвидировали замкомандира группы спецназа ГРУ РФ

Оккупант служил по распределению в Хабаровске, но зачем-то отправился в Украину.

Украинские воины ликвидировали очередного российского оккупанта. Заместитель командира группы спецназа ГРУ РФ Иван Кулагин был «денацифицирован» 7 сентября.

Оккупант служил по распределению в Хабаровске, но зачем-то отправился умереть в Украину. Об этом пишет офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

«Заместитель (командира. – Ред.) группы спецназа ГРУ старший прапорщик Кулагин Иван сделал «шаг доброй воли» – официально денацифицировался и демилитаризовался», – сообщил украинский военный.

Согласно опубликованным в России некрологам, оккупанту Кулагину из города Электрогорска Московской области было 29 лет. Он отучился в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе, а после срочной службы окончил Рязанское гвардейское высшее военно-десантное училище и по распределению попал на службу в Хабаровск.

Но в Хабаровске оккупанту не сиделось, поэтому он поехал воевать в Украину, где и был успешно «денацифицирован» 7 сентября. Через неделю, 14 сентября, останки «освободителя» довезли до Московской области и закопали.

Вдову и двухлетнюю дочь оккупанта за утилизированного мужа Москва отблагодарила «орденом мужества».

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