В белорусских магазинах нашли опасные порошки

В белорусских магазинах нашли опасные порошки1
- 15.09.2022, 14:15
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Теперь их запретили.
Госстандарт выявил несколько опасных моющих средств, которые не могут применяться для стиральных машин с фронтальной загрузкой и в которых повышен показатель «пенообразующая способность»:
«Кашемир» – для тюля и гардин,
Средство для стирки в капсулах 4 в 1 Wash&Free Universal,
Средство моющее синтетическое – гель для стирки цветных тканей.
Вся перечисленная выше продукция запрещена к ввозу и /или обращению на территории Беларуси.