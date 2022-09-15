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В белорусских магазинах нашли опасные порошки

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  • 15.09.2022, 14:15
  • 2,900
В белорусских магазинах нашли опасные порошки

Теперь их запретили.

Госстандарт выявил несколько опасных моющих средств, которые не могут применяться для стиральных машин с фронтальной загрузкой и в которых повышен показатель «пенообразующая способность»:

«Кашемир» – для тюля и гардин,

Средство для стирки в капсулах 4 в 1 Wash&Free Universal,

Средство моющее синтетическое – гель для стирки цветных тканей.

Вся перечисленная выше продукция запрещена к ввозу и /или обращению на территории Беларуси.

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