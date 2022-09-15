«У них армия гораздо сильнее»: как оккупанты паниковали накануне разгрома под Купянском 15.09.2022, 14:21

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Разговор российских солдат перехватила украинская разведка.

Военнослужащий ВС РФ признал, что украинская армия сильнее российской. Хотя последняя значительно больше по численности личного состава и техники.

Об этом оккупант рассказал, комментируя ситуацию возле Купянска Харьковской области. Перехват его разговора с другим захватчиком опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, российский военный спросил у товарища, который находится в окружении на Харьковщине, как там дела. Он даже пошутил, мол, если их взяли в кольцо, то теперь они могут наступать в любом направлении.

«Да нет, они (ВСУ. – Ред.) сегодня подошли к Купянску, к водохранилищу, но ничего не изменилось. Показывают, якобы мост взорвали в Купянске, но это означает, что основная часть, где папа живет Надькин, теперь на противоположной стороне. Я думаю, туда столько народа пригнали, что вас точно не отдадут», – успокоил оккупант.

Он взялся поддержать знакомого, подчеркивая, что тот может не переживать, потому что в такой ситуации Силам обороны Украины якобы не будет дела до его подразделения.

«Они постараются, чтобы вы сами свалили и на марше уже где-то прижать. Так не будут, думаю, лезть на рожон, терять людей», – размышлял захватчик.

Его собеседник отметил, что российские военные неохотно идут в бой, а в основном предпочитают отсидеться в тылу. Вместе с тем хотят получать такие же деньги, что и те, кто на «передке» воюет.

«Ну а что… Вот у нас немного сильнее армия становится, с каждым там днем, немного сильнее, в начале даже и слабее. А у них гораздо сильнее. Рано или поздно эти же две прямые пересекутся», – признал другой оккупант.

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