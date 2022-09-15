Ученые: Люди доверяют говорящим роботам, даже когда они неисправны 15.09.2022, 14:24

В эксперименте приняло участие 227 человек.

Исследователи из Лундского университета протестировали влияние речи на восприятие людьми роботов. Оказывается, говорящие роботы вызывают больше доверия, и им могут простить даже неисправность, пишет Naked science.

В предыдущих экспериментах ученые исследовали, как неправильное поведение глаза гуманоидного робота влияет на его восприятие человеком. Оказалось, что это ведет к снижению доверия во всех случаях, кроме случая, когда робот совершал ошибку. Единственная разница между всеми этими кейсами была в том, что при совершении ошибки робот говорил.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи повторно провели тот же эксперимент, который они проводили в своей предыдущей работе, но робот больше не говорил. Участникам эксперимента показывали видео немого и говорящего робота, который выполнял действия или совершал ошибки. При разговоре робот рассказывал некоторые факты об одном из ряда объектов, которые ему предъявляли.

После просмотра этого видео участникам был предложен ряд анкет, предназначенных для оценки их доверия к роботу, а также их восприятия интеллекта, привлекательности и того, насколько живым кажется робот.

В эксперименте приняло участие 227 человек. Результаты ответов показали, что в целом исправные роботы пользовались наибольшим доверием. Но когда неисправный робот мог говорить, участники сообщали, что доверяли ему почти так же, как исправным роботам.

Авторы исследования предполагают, что респонденты воспринимают речь как показатель интеллекта, и именно поэтому уровень доверия к таким роботам выше. В будущих работах они планируют проверить, как на восприятие влияют другие факторы, например, расширение зрачка и взгляд.

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