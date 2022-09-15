Крах глобальной потемкинской деревни Юрий Швец

15.09.2022, 14:33

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Юрий Швец

ВСУ разрушают созданную за 20 лет альтернативную реальность России.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области приобретает всемирно историческое значение. Аналитики пишут о крахе образа «великой страны» под названием Россия, о крахе образа «второй армии мира».

Крушится образ, который Путину 20 лет создавала кремлевская пропаганда, – что он политик «мирового масштаба», который всегда выигрывает. Все это рушится.

Я бы назвал этот процесс крахом глобальной потемкинской деревни. Это уникальный случай в истории, когда при помощи пропаганды 20 лет создалась альтернативная реальность, в которую поверил весь мир.

Слабости Путина и его режима, которые обнажились за шесть месяцев этой войны, оказались настолько серьезными, что речь идет уже не просто о поражении России, а о том, что мы можем стать свидетелями конца самой РФ

Юрий Швец, youtube.com

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